Onça-parda é puxada por rabo para ser retirada do meio de rodovia em São Paulo

Circula nas redes sociais o vídeo de uma onça-parda viva sendo arrastada pelo rabo por um homem. As imagens foram registradas na terça-feira (7), em Piracicaba, São Paulo.
O animal estava no meio de uma rodovia e o homem que aparece arrastando a onça seria um motorista que trafegava na região.
No vídeo, é possível ver o animal deitado no asfalto e o momento em que um caminhão para ao lado da onça.
O veículo segue parado e surge o homem responsável por retirar o animal da via. Ele então a arrasta até o canteiro central. Ela não esboça reação agressiva e caminha um pouco, até deitar.
À EPTV, a bióloga Ana Carla Medeiros, da Esalq/USP, disse que o animal não reagiu por estar debilitado.
“Pelos vídeos que vi, ela está desnorteada, ela está ofegante [...] Se ela não estivesse tão ruim, ela tentaria sair daquela situação sozinha”, disse a especialista.