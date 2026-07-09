Menino de 3 anos morre após ser espancado pelo pai no RS por não dizer 'bom dia'

Uma criança de três anos morreu após ser espancado pelo próprio pai, um missionário estadunidense de 33 anos. Dandre Jermaine Grayson confessou o crime e foi preso preventivamente no último domingo (5). Conforme o g1, o óbito de Oliver Golden Grayson foi confirmado pela Polícia Civil nesta quinta-feira (9).

O caso foi registrado no município de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). Dandre afirmou, em depoimento à Polícia Civil, que a motivação para as agressões foi o filho não ter lhe dado "bom dia".

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A delegada Luana Tamiozzo Medeiros, substituta na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), detalhou que o homem disse ter dado socos no abdômen e no peito da criança. Ele ainda bateu a cabeça do filho conta o chão.

Ele ficou internado em estado gravíssimo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. No entanto, não resistiu ao ferimentos e morreu na quarta-feira (8).

Pai levou filho ao hospital

O pai da criança chegou a levá-lo ao hospital. A equipe médica, ao constatar as diversas lesões, acionou o 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que efetuou a prisão em flagrante no hospital.

Na segunda-feira (6), a Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva em audiência de custódia.

O estadunidense possui outros filhos, de 5, 7 e 9 anos, que também sofreram agressões. Um bebê de um ano pode ter sofrido violência também, mas situação está sendo investigada. Os quatro foram encaminhados para acolhimento institucional por determinação do Conselho Tutelar.