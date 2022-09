Helicóptero cai com candidato e outros três passageiros no interior de Minas Gerais; veja vídeo

Um helicóptero caiu em um campo de Engenheiro Caldas, no Vale do Rio Doce (MG), após colidir em fiação de rede elétrica. Conforme o portal O Tempo, o acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (21), com a aeronave que levava o deputado federal e candidato à reeleição Hercílio Coelho Diniz (MDB).

Além dele, estavam sendo transportados o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso (DEM), o locutor Luciano Viana e o piloto Fabiano Rufino.

A assessoria de Hercílio Diniz relatou que os passageiros estão bem. Não houve mortos. Os quatro foram atendidos em um hospital local para avaliação clínica.

O acidente foi registrado em vídeo, evidenciando o momento em que aeronave colide com fiação da rede elétrica, perde o controle e começa a cair. O helicóptero estava preparado para pousar em campo de futebol.