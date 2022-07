Dia do Bombeiro Militar: veja 8 mensagens para homenagear os profissionais

Quando residências pegam fogo, enchentes derrubam casas, prédios desabam e cidades são soterradas por lama, são os bombeiros que aparecem para salvar vidas. Devido ao comprometimento em realizar um trabalho que exige intensa dedicação e coragem, o Dia do Bombeiro Brasileiro, comemorado em 2 de julho, homenageia esses profissionais.

A data foi oficialmente instituída no País após o decreto-lei nº 35.309, de 2 de abril de 1954, também responsável por determinar a realização anual da Semana de Prevenção Contra Incêndios.

Legenda: Bombeiros trabalharam sobre estrutura em risco de desabamento para salvar vítimas da queda do "Edifício Andrea" Foto: Helene Santos

A data busca homenagear a criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, conforme o portal do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul.

Confira 8 mensagens para a data

"Não existem palavras capazes de expressar o tamanho da gratidão por seu trabalho! Obrigado por toda a dedicação e trabalho duro. Feliz Dia do Bombeiro!";

"Eu não acreditava em heróis, até que conheci o seu trabalho! Parabéns pela coragem e bravura para enfrentar situações de risco a fim de salvar vidas! Feliz Dia do Bombeiro!";

Legenda: Nataly Amaral, bombeira civil, trabalhou voluntariamente durante 24h contínuas no resgate de vítimas do "Edifício Andrea", em 2019 Foto: Helene Santos

"O coração de um bombeiro é grande, por nada pedir em troca por seu trabalho, mesmo sabendo de todos os riscos. Parabéns pelo seu dia!";

"São as almas destemidas que nunca desistem e salvam vidas como ninguém. Desejamos um Feliz Dia dos Bombeiros";

"Que no Dia do Bombeiro a gente recorde e agradeça todos os corajosos bombeiros que morreram para salvar vidas";

"A verdadeira coragem é ter medo e seguir em frente e fazer seu trabalho apesar dos receios e dos riscos. Bombeiro, parabéns pela bravura diária!";

Legenda: Bombeiro entra em estrutura à procura de sobreviventes no caso do "Edifício Andrea" Foto: Natinho Rodrigues

"Ser bombeiro não é sinônimo de ser destemido, mas de controle do próprio medo a fim de realizar o melhor trabalho possível. Feliz Dia do Bombeiro!";

"Deseja a cada bombeiro um feliz dia do bombeiro. Obrigado por seus valentes serviços para a humanidade!";

"Os bombeiros são heróis desconhecidos que exercem sua profissão com sempre tudo de si. Feliz Dia do Bombeiro!".