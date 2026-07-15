Cliente usa IA para adicionar barata em foto de hambúrger e solicitar reembolso

Um cliente de uma hamburgueria em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, alterou a foto de um pedido com Inteligência Artificial (IA) para adicionar uma barata e acionar o estorno. As informações são do g1.

A compra foi realizada às 19h18 da última quarta-feira (8) e chegou na casa do cliente às 19h57. Mais de duas horas depois, às 21h04, o homem entrou em contato com a loja e enviou a foto do pedido junto de uma mensagem em que explica a situação.

"Veio uma barata no meu hambúrguer e chegou aberta a embalagem. Perdi meu dinheiro e fiquei sem lanche, deu nojo de comer tudo", dizia o texto.

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Restaurante questiona o registro

Ao averiguar a solicitação de reembolso, os funcionários do estabelecimento perceberam sinais de que a foto poderia ter sido manipulada digitalmente.

"A barata estava totalmente limpa. A gente também não coloca maionese na tampa do pão. Como é que tem maionese na tampa do pão [da foto], sendo que a gente sempre coloca embaixo?", detalha Alisson Zen à RPC TV.

O restaurante também notou que a maionese presente na foto possui coloração diferente da usada nos lanches, mais puxada para o verde.

Em busca de resolver o problema, um entregador foi enviado pela loja ao local para buscar o lanche com a suposta barata. No entanto, o cliente não o atendeu.