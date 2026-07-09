Acusado pela morte do ator Jeff Machado é condenado a 22 anos e 9 meses de prisão

O pedreiro Jeander Vinícius da Sila Braga, um dos acusados pela morte do ator Jeff Machado, foi condenado a 22 anos e 9 meses de prisão em regime fechado.

Ele responderá pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e maus-tratos a animais. O homem teria distraído a vítima quando ela foi atacada pelo outro réu, Bruno de Souza Rodrigues, que será julgado em dezembro deste ano.

O julgamento de Jeander ocorreu na terça-feira (7) e a sentença foi proferida na quarta (8). No total, 12 testemunhas foram ouvidas. Durante o processo, o réu afirmou que foi coagido por Bruno a ajudar a enterrar o corpo de Jeff.

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Relembre o caso

Segundo a denúncia, o ator foi morto por Bruno, produtor e ex-companheiro dele, que chegou a se passar por Jeff, enviando mensagens à família da vítima e usando cartões dele.

Pela versão de Jeander, ele foi contratado para fazer um serviço de cisterna, alegando não saber que o buraco seria para enterrar a vítima. Quando o crime teria sido cometido, Bruno forçou o pedreiro, que também era garoto de programa, a auxiliá-lo na ocultação do cadáver.

Jeff foi dado como desaparecido em janeiro de 2023. O corpo do ator foi descoberto quatro meses depois, enterrado a dois metros de profundidade, em um casebre na Zona Oeste do Rio de Janeiro.