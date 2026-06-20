PM de folga salva recém-nascido engasgado em Fortaleza durante jogo do Brasil; veja vídeo

O cabo Francisco Paiva assistia ao início da partida entre Brasil e Marrocos, pela Copa do Mundo de 2026, quando ouviu gritos de desespero.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Junho de 2026 - 15:17 (Atualizado às 15:43)

O policial militar do Ceará, Francisco Paiva, que estava de folga em uma residência com familiares em Fortaleza, salvou, na noite desta sexta-feira (19), um bebê recém-nascido que estava com as vias aéreas obstruídas e sem respirar.

Por volta das 21h30, o cabo Francisco Paiva assistia ao início do jogo entre Brasil e Haiti, pela Copa do Mundo de 2026, quando ouviu gritos de desespero vindos da vizinhança.

Segundo a Polícia Militar, ao sair para verificar o que estava acontecendo, a esposa do militar encontrou os pais da criança pedindo socorro.

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Ao ser acionado, o policial tomou a criança nos braços e realizou as manobras de desobstrução das vias aéreas.

Após mais de um minuto de intervenção, o recém-nascido, que já apresentava sinais de inconsciência e coloração arroxeada, voltou a respirar.

“Graças a Deus e ao treinamento que recebemos, o bebê voltou a respirar. Ver o desespero dos pais se transformar em alívio é uma sensação indescritível”.
Francisco Paiva
Policial Militar do Ceará

Em seguida, a família contou com o apoio de uma equipe do 20º Batalhão da Polícia Militar, acionada por um motociclista que presenciou a ocorrência.

A criança e a mãe foram encaminhadas a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Na avaliação médica, o quadro clínico do bebê foi considerado estável.

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