Líder de facção no Espírito Santo é preso em Juazeiro do Norte

Um homem apontado como um dos principais líderes da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), acusado de múltiplos homicídios, foi preso nesta quinta-feira (9), em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Estado (MPCE). Luís Carlos Soares dos Santos, como foi identificado, estava entre os dez fugitivos mais procurados do Espírito Santo.

O criminoso passava despercebido no Ceará porque usava uma identidade falsa. Segundo a investigação do Gaeco, que cumpriu o mandado de prisão contra ele com o apoio de policiais militares do Ceará, Luís utilizava uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) expedida em nome de Luiz Antônio Santos Dias.

"Segundo as apurações, o indivíduo adotava o documento falso como estratégia para permanecer oculto e manter-se fora do alcance dos órgãos de segurança pública e do sistema de justiça", informou o Gaeco.

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Um dos mais procurados do Espírito Santo

No Espírito Santo, Luís fazia parte de uma facção local envolvida com comércio ilegal de armas de fogo, tráfico de drogas e homicídios. Em 2015, quando foi preso no litoral do estado capixaba, ele tinha na conta a participação em pelo menos 20 homicídios.

"Não que ele efetivamente tenha matado, mas mandado executar", disse, à época, a delegada Lana Lajes, em entrevista ao g1 do ES.