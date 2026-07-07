Homem tenta entrar com faca em shopping de Fortaleza e é baleado por segurança

Um homem que tentou entrar com uma faca no Shopping RioMar Fortaleza foi baleado pela equipe de segurança após reagir à abordagem, na noite dessa segunda-feira (6). Segundo nota do empreendimento localizado no bairro Papicu, a equipe de segurança identificou o suspeito com a arma branca tentando adentrar dependências do local.
Ele foi conduzido até a área externa, onde começou a reagir aos seguranças e, em seguida, foi atingido por um disparo de arma de fogo. O homem recebeu socorro no próprio local e foi encaminhado a um hospital da região. O estado de saúde dele não foi informado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) declarou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura uma ocorrência de lesão corporal registrada no bairro Papicu.
Conforme a Pasta, "uma pessoa foi atingida por disparos de arma de fogo e levada a um hospital".
Ainda segundo a SSPDS, "equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram diligências na região". A investigação ficou a cargo da 15ª Delegacia de Polícia.
Shopping abriu sindicância
O shopping informou, em nota, que abriu uma sindicância interna para apurar a conduta dos profissionais envolvidos. O empreendimento disse que colaborará integralmente com as autoridades na investigação dos fatos.
Não há informações sobre eventual prisão, identificação do suspeito ou apreensão da arma branca mencionada pelo shopping. A investigação deve ouvir testemunhas, analisar imagens de câmeras de segurança e esclarecer as circunstâncias do disparo.
Leia nota na íntegra:
O shopping informa que na noite da última segunda-feira (06), a equipe de segurança terceirizada identificou um homem portando uma faca acessando as dependências do local. O suspeito foi conduzido até a área externa, onde reagiu a abordagem, sendo atingido na perna com um disparo de arma de fogo. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde. A polícia foi acionada e o caso está sendo investigado. O empreendimento abriu uma sindicância interna para apuração e colaborará integralmente com as autoridades para a investigação dos fatos.