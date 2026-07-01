Filho suspeito de matar os pais em Itapipoca é solto após Justiça considerar prisão ilegal

O homem preso suspeito de matar os próprios pais, dois idosos, em Itapipoca (CE), foi colocado em liberdade após passar por audiência de custódia. Ele teve a prisão considerada ilegal pelo Judiciário, que apontou a ausência de situação de flagrante e de elementos mínimos que o vinculassem ao crime.

A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na segunda-feira (29), no 5º Núcleo Regional de Custódia e Garantias.

Veja também Segurança Membros de torcida organizada são presos por atentado contra filha do presidente do Ceará Segurança Ceará teve 200 mortes por intervenção policial em 2025, maior número em seis anos, revela relatório

Na ocasião, o juízo da unidade reconheceu a ilegalidade da prisão, destacando que não havia flagrante nem indícios suficientes que justificassem a manutenção da custódia de José Ivanildo dos Santos.

Apesar da soltura, o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do duplo homicídio e identificar a autoria do crime.

Relembre o caso

Os corpos de dois idosos foram encontrados dentro da residência da família, no bairro Cruzeiro, em Itapipoca, na tarde do último domingo (28). Equipes do 11º Batalhão da Polícia Militar (11º BPM) foram acionadas pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) após a localização das vítimas.

Segundo a Polícia Militar, as diligências tiveram início logo após o crime e apontaram o filho do casal como principal suspeito. José Ivanildo dos Santos foi localizado horas depois no bairro Boa Vista.

Na ocasião, a PM informou que o homem teria feito uma confissão informal durante a abordagem, motivo pelo qual foi conduzido à Delegacia Regional de Itapipoca. Um aparelho celular também foi apreendido para auxiliar nas investigações.

Com a decisão da audiência de custódia, no entanto, a Justiça entendeu que a prisão não atendia aos requisitos legais, determinando a imediata soltura do investigado. A investigação permanece em andamento para reunir provas e esclarecer a autoria e a motivação do duplo homicídio.