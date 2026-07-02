Caminhoneiro morre em acidente entre dois caminhões na BR-222, em Forquilha, no Ceará

Um dos veículos tombou e pegou fogo após uma colisão lateral.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 07:17 (Atualizado às 07:38)
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Legenda: O motorista do outro caminhão não sofreu ferimentos, conforme a PRF.
Foto: Reprodução.

Um caminhoneiro morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na BR-222, no município de Forquilha, interior do Ceará, na tarde desta quarta-feira (1º). 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, um dos veículos tombou e pegou fogo após uma colisão lateral. O motorista morreu no local e seu corpo foi encontrado carbonizado. 

O motorista do outro caminhão não sofreu ferimentos, conforme a PRF. 

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Investigação

A PRF informou que as causas e demais circunstâncias do acidente estão sendo investigadas e constarão no respectivo Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST).

O local do acidente, na altura do km 202 da rodovia, foi totalmente interditado temporariamente para o trabalho das equipes de resgate e dos órgãos periciais. 

Além da PRF, estiveram no local equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros Militar, e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). 

 

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