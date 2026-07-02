Caminhoneiro morre em acidente entre dois caminhões na BR-222, em Forquilha, no Ceará

Um caminhoneiro morreu em um acidente envolvendo dois caminhões na BR-222, no município de Forquilha, interior do Ceará, na tarde desta quarta-feira (1º).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, um dos veículos tombou e pegou fogo após uma colisão lateral. O motorista morreu no local e seu corpo foi encontrado carbonizado.

O motorista do outro caminhão não sofreu ferimentos, conforme a PRF.

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Investigação

A PRF informou que as causas e demais circunstâncias do acidente estão sendo investigadas e constarão no respectivo Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST).

O local do acidente, na altura do km 202 da rodovia, foi totalmente interditado temporariamente para o trabalho das equipes de resgate e dos órgãos periciais.

Além da PRF, estiveram no local equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), do Corpo de Bombeiros Militar, e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).