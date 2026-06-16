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Seminário de Gestores Públicos: cuidado com a saúde mental pode reduzir gastos das prefeituras

O assunto foi tema do painel "Capital Humano na Gestão Municipal".

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Painel sobre saúde mental durante o Seminário de Gestores Públicos reúne especialistas em um palco diante de uma plateia.
Legenda: Adalberto Barreto ressaltou os benefícios, inclusive financeiros, do cuidado com a saúde mental nas gestões públicas.
Foto: Reprodução/Instagram.

"A saúde mental não é pauta de saúde, é de gestão. É pauta de prefeito, vereador e secretário". Foi assim que o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Social, Adalberto Barreto, reforçou, nesta terça-feira (16), a importância da temática para a gestão pública nos municípios durante o último dia do XIV Seminário dos Gestores Públicos - Prefeitos.

Adalberto Barreto ressaltou que o cuidado e a prevenção do adoecimento mental trazem benefícios, inclusive econômicos, para prefeituras.

Para cada R$ 1 investido em saúde mental, voltam R$ 4", calculou.
Adalberto Barreto
Presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Social

Para exemplificar, ele citou o número de licenças médicas solicitadas por servidores públicos.

"Quando se vê o dinheiro que se gasta com os afastamentos, tendo de pagar, por exemplo, no caso das escolas, (nas licenças) dos professores, tem de ser pago pessoas para substituir. É muito gasto. Então, o problema é de gestão", avaliou.

O problema cada vez maior, no entanto, encontra um obstáculo na falta de atenção ao tema. "A lacuna entre o sofrimento que existe e o cuidado que oferecemos só faz aumentar", criticou.

E esse cuidado passa por diferentes vertentes. A primeira delas é, justamente, "cuidar dos que cuidam, porque os que cuidam estão adoecendo". Além disso, é preciso, segundo ele, parar de pensar a saúde mental apenas do ponto de vista médico, mas pensar também no aspecto social e cultural.

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Adalberto Barreto foi um dos palestrantes no painel "Capital Humano na Gestão Municipal", mediado pela conselheira do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), Onélia Leite.

Também foram palestrantes do painel a vice-prefeita Gabriella Aguiar, a diretora-presidente do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, Virgínia Silveira e a consultora em Gestão de Pessoas, Isabelle Moreira Goiana.

Caminho para a gestão pública cuidar da saúde mental

Na palestra, Adalberto Barreto elencou "decisões de gestão pública" que podem ser adotadas por prefeitos, de forma imediata, para começar a ampliar o cuidado com a saúde mental.

A primeira delas é ampliar o acesso ao atendimento focado nesse tema na rede municipal de saúde, com a construção de novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e com o treinamento de profissionais da atenção primária no tema.

Outras ações englobam a inclusão da saúde mental no Plano Municipal de Saúde de cada cidade e o envolvimento de diversas secretarias municipais — não apenas a de saúde.

Uma das medidas mais importantes, acrescenta o palestrante, é buscar a solução para além da medicina. "O princípio é simples: saúde mental se fortalece em rede, não com remédio. (...) Unir os recursos culturais do Ceará e do Brasil e apoiar quem já está fazendo", afirma.

Ele cita como exemplo o MISMEC 4 Varas, projeto nascido no bairro Pirambu, em Fortaleza, com foco na Terapia Comunitária Integrativa, método do qual é idealizador. "Precisa reconhecer o que a cultura local já faz", destacou. Para ele, esse deve ser o foco: "a saúde mental social".

"O esforço das prefeituras é legítimo, o que eles estão fazendo. Mas podem fazer muito mais com resultados melhores, se eles apoiarem quem já está fazendo nesse sentido. (...) Cuidar dá retorno, não cuidar sai caro", disse.

Mediadora do painel, Onélia Leite reforçou a importância de falar cada vez mais sobre a saúde mental na gestão pública, inclusive com o foco social. "Eu conheço de perto o trabalho (do MISMEC 4 Varas) e eu sei o quanto é revolucionário e impactante na vida das pessoas", disse.

Com promoção do Diário do Nordeste e da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), e com realização da Prática Eventos, o seminário ocorreu no Centro de Eventos do Ceará nesta segunda (15) e terça-feira (16).

 

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