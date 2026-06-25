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Legislativo Judiciário Executivo

Lula anuncia Teresa Leitão como nova líder do governo no Senado

Parlamentar substituirá o senador Jaques Wagner (PT-BA), que deixou o cargo na quarta (24).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
25 de Junho de 2026 - 12:49
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Legenda: A parlamentar substituirá a função deixada pelo senador Jaques Wagner (PT-BA).
Foto: Carlos Moura / Agência Senado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (25), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) como a nova líder do governo no Senado Federal. A parlamentar substituirá o senador Jaques Wagner (PT-BA), que deixou o cargo nesta quarta (24).

Jaques Wagner é apontado pela Polícia Federal de ter recebido vantagens do banqueiro Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master. Ele foi alvo de busca e apreensão no último dia 18 de junho, por meio da Operação Compliance Zero

Lula anunciou sua escolha em comunicado nas redes sociais. "Designei a senadora Teresa Leitão (PT-PE) para assumir a liderança do governo no Senado com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação, como o fim da escala 6 por 1 e a PEC da Segurança, entre outros", disse. 

Teresa Leitão tem 74 anos e, antes de ser senadora, foi deputada estadual por cinco mandatos. Ela é formada em Pedagogia pela Universidade Católica de Pernambuco.

No Senado, a parlamentar integra como titular as comissões de Ciência e Tecnologia; Educação e Cultura e do Esporte.

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Saída de Jaques Wagner

Em nota divulgada em suas redes socias, o senador Jaques Wagner anunciou sua saída da liderança do governo no Senado. Segundo ele, a decisão foi tomada, em comum acordo, após reunião com o presidente Lula no Palácio da Alvorada, na quarta-feira (24). 

"Acabei de ter uma ótima reunião com o presidente Lula, uma conversa entre amigos, e decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do Governo no Senado Federal. Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado. Juntos, com humildade e muito trabalho, renovaremos nosso compromisso com o projeto coletivo que vem mudando a Bahia e o Brasil", diz o comunicado.

 

 

 

 

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