Lula anuncia Teresa Leitão como nova líder do governo no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (25), a senadora Teresa Leitão (PT-PE) como a nova líder do governo no Senado Federal. A parlamentar substituirá o senador Jaques Wagner (PT-BA), que deixou o cargo nesta quarta (24).

Jaques Wagner é apontado pela Polícia Federal de ter recebido vantagens do banqueiro Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do Banco Master. Ele foi alvo de busca e apreensão no último dia 18 de junho, por meio da Operação Compliance Zero.

Lula anunciou sua escolha em comunicado nas redes sociais. "Designei a senadora Teresa Leitão (PT-PE) para assumir a liderança do governo no Senado com a missão de articular o debate e a aprovação de projetos de interesse da população brasileira que estão em tramitação, como o fim da escala 6 por 1 e a PEC da Segurança, entre outros", disse.

Teresa Leitão tem 74 anos e, antes de ser senadora, foi deputada estadual por cinco mandatos. Ela é formada em Pedagogia pela Universidade Católica de Pernambuco.

No Senado, a parlamentar integra como titular as comissões de Ciência e Tecnologia; Educação e Cultura e do Esporte.

Veja também PontoPoder Em vídeos, Michelle expõe crise no PL por articulações pró-Ciro no Ceará: 'Traição contra Bolsonaro' PontoPoder Mauro Filho diz estar sofrendo 'perseguição política' por ter se recusado a 'trair Ciro'

Saída de Jaques Wagner

Em nota divulgada em suas redes socias, o senador Jaques Wagner anunciou sua saída da liderança do governo no Senado. Segundo ele, a decisão foi tomada, em comum acordo, após reunião com o presidente Lula no Palácio da Alvorada, na quarta-feira (24).

"Acabei de ter uma ótima reunião com o presidente Lula, uma conversa entre amigos, e decidimos, em comum acordo, que me afastarei da liderança do Governo no Senado Federal. Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado. Juntos, com humildade e muito trabalho, renovaremos nosso compromisso com o projeto coletivo que vem mudando a Bahia e o Brasil", diz o comunicado.