Presidente da Câmara, Antônio Henrique lidera grupo de vereadores que pode ser decisivo na eleição

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), está liderando um grupo de vereadores com capital político significativo em Fortaleza e engajando o grupo nas articulações da base governista estadual. Os parlamentares, que estão próximos das comunidades, têm papel importante em uma disputa cujo peso da Capital pode ser decisivo na disputa pelo governo do Estado.

O presidente da Câmara se prepara para ser candidato a deputado estadual, mas tem atuado em outras frentes nos bastidores.

Ao mesmo tempo que tenta viabilizar o seu nome, ele faz articulações com os parlamentares em defesa do nome do pré-candidato ao governo pelo PDT, ex-prefeito Roberto Cláudio, e olha para o horizonte da sua sucessão no comando do Legislativo Municipal.

Na última semana, o presidente da Casa liderou encontro de um grupo de 32 vereadores com Roberto Cláudio, em que trataram do cenário pré-eleitoral.

No último fim de semana, Antônio Henrique voltou a reunir um grupo significativo de vereadores no encontro regional do PDT – o partido tem a maior bancada da Casa.

Após a movimentação iniciada pela declaração do prefeito Sarto em apoio ao correligionário, Antônio Henrique também antecipou seu posicionamento sobre o embate interno no partido, que tem ainda os nomes de Izolda Cela, Mauro Filho e Evandro Leitão.

Capilaridade na Capital

As articulações políticas em andamento mostram que a Capital cearense, que tem mais de 1,6 milhão de eleitores, pode ter papel decisivo na disputa estadual.

No último pleito, a vitória apertada de José Sarto (PDT) com 51,6% dos votos válidos, contra 48,31% de Capitão Wagner demonstra que os grupos concorrentes precisam intensificar as articulações para 2022.

E uma das formas mais efetivas de fazer isso é ter as lideranças locais engajadas no processo.