Lideranças da coligação que tem Elmano como candidato se reúnem para definir vice; veja cotados

O comando político da coligação que tem Elmano de Freitas (PT) como candidato ao governo do Estado quer resolver rápido a indicação do cargo de vice-governador na chapa. O almoço deste domingo (7) deve ter esse como o tema central entre as lideranças da coligação, incluindo o ex-senador Eunício Oliveira, presidente estadual do MDB.

O suspense para a indicação da candidata a vice-governadora Renata Almeida, que só foi anunciada na noite da última sexta-feira (5), fim do prazo legal, só não foi maior do que a repercussão negativa do nome entre os aliados. Tanto que, menos de 24h depois, ela resolveu renunciar.

Agora, as cartas estão na mesa e há agentes políticos do MDB se movimentando para a vaga na chapa majoritária. Na bancada estadual do partido, os deputados Nelinho Freitas, Leonardo Araújo e Audic Mota manifestaram disposição na empreitada.

Eles agora retornam ao jogo diante da necessidade de um novo nome.

Nome feminino

Legenda: Jade foi secretária executiva de Esportes na gestão Camilo Santana Foto: Reprodução/Instagram

Entretanto, o entendimento de bastidores de que a vice precisa ser uma mulher está conduzindo a movimentação na coligação para o nome de Jade Romero. Formada em Gestão Pública, ela é emedebista, está apta a se candidatar e já teve experiências no poder público.

Foi secretária executiva de Esporte do Governo do Estado e secretária Municipal de Participação Popular em Fortaleza, além de ter atuado na assessoria de Eunício Oliveira no Senado.

O prazo regulamentar para que a coligação defina os detalhes é de 10 dias, até o próximo dia 15 de agosto.