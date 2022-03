Camilo Santana fala sobre conjuntura para empresários em SP; bolsonaristas estarão na plateia

O governador Camilo Santana (PT) é o convidado da noite desta segunda-feira (14) para um jantar com o Grupo Esfera Brasil, que reúne mais de 30 grandes empresários e investidores de multinacionais no País. Camilo falará da conjuntura político-econômica em uma plateia diversa, do ponto de vista político, mas com nomes considerados próximos do presidente Jair Bolsonaro.

O Grupo Esfera Brasil reúne empresários de diversos setores e tem fomentado debates sobre o futuro do Brasil com personalidades do mundo da política, sem distinções ideológicas. O encontro vai acontecer em São Paulo.

O governador cearense vai abordar a conjuntura nacional, mas deve focar nas políticas públicas cearenses na Saúde e Educação. Outro tema estratégico é a política econômica estadual, a situação fiscal favorável e a capacidade de investimentos do Estado. Em 2021, o Ceará passou a marca de R$ 3,5 bilhões investidos.

Entre os presentes estão membros da Febraban, que reúne o setor financeiro, executivos de empresas como BMW, Polishop, XP Investimentos, Credit Suisse, Smartfit e Riachuelo. No caso dessas duas últimas, os controladores Edgard Corona e Flávio Rocha, respectivamente, têm ocupado o noticiário nos últimos anos como apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Empresas cujos executivos são cearenses como a Hapvida e a CVPar Bussiness também integram o Esfera Brasil e devem participar do encontro.