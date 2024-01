Após decisão do STF, concursos para cargos na Polícia Militar do Ceará ainda aguardam novos editais

Os concursos para cargos da Polícia Militar do Ceará, que foram suspensos e, em seguida, liberados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ainda aguardam a conclusão das mudanças no edital pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) para retomar o andamento das etapas normais do concurso.

Os certames são para os cargos de soldado e segundo tenente da Polícia Militar e haviam sido suspensos pelo Supremo, a pedido da Procuradoria Geral da República, por promoverem um suposto desequilíbrio na paridade de gênero ao determinar apenas 15% das vagas para as mulheres.

Veja também

No entendimento da PGR e do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso que concedeu a liminar, ao determinar a limitação percentual de mulheres, configura-se uma afronta à igualdade de gênero.

Após a decisão, o governador Elmano de Freitas (PT) e a PGE sugeriram, em petição ao Supremo, a manutenção de todos os aprovados no concurso, e a inclusão das candidatas que estejam qualificadas para a nova fase.

A medida foi acatada e o ministro Alexandre de Moraes liberou o seguimento dos concursos. Entretanto, para isso, é fundamental a modificação do edital, extinguindo a cláusula sobre a separação de 15% das vagas para mulheres.

Em contato com esta coluna, a PGE informa que os novos editais dos concursos estão em fase de elaboração. O objetivo, segue a nota, é “fazer prevalecer a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), conciliando com a determinação do governador do Estado para que os candidatos já aprovados permaneçam nessa condição, considerando a unificação das listas”.

E conclui: “os documentos correspondentes já estão quase concluídos e serão oportunamente publicados, dando sequência aos concursos e possibilitando o chamamento o mais breve possível dos novos policiais, reforçando a segurança pública do Estado”.

Nas redes sociais, concorrentes aprovados no concurso têm buscado informações sobre a retomada dos editais e estão temendo mais atrasos para o início do curso de formação e a contratação pelo Estado.