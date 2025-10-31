Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Divulgação das atrações do Fortal 2025

É Hit

Fortal 2025 reúne Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Luan Santana e mais artistas na Cidade Fortal

Serão quatro dias de festa nos mais diversos espaços, como Corredor da Folia, Camarote Mucuripe, Palco Arena e Camarotes Corporativos

Bergson Araujo Costa 18 de Junho de 2025
movimento de veículos na avenida alberto craveiro em fortaleza em dia chuvoso. Avenida deve receber investimentos de rede de alta tensão de energia

Negócios

Ruas de Fortaleza vão receber redes de alta tensão de energia; veja quais

Obras fazem parte de plano de investimentos da Enel Ceará de R$ 7,4 bilhões até 2027

Paloma Vargas 04 de Junho de 2025
Mulher é suspeita de praticar latrocínio contra o namorado em Fortaleza

Segurança

Mulher é presa suspeita de torturar, assaltar e matar o namorado em Fortaleza

Vítima morreu no local de trabalho, no bairro Dias Macedo

Redação 08 de Julho de 2022
Incêndio

Metro

Incêndio em vegetação atinge terrenos no entorno de loja de rede atacadista em Fortaleza

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram em uma área de vegetação que fica perto do estabelecimento comercial

Redação 29 de Agosto de 2021

Segurança

Motorista morre após carro capotar na avenida Alberto Craveiro

A vítima foi socorrida, mas veio a óbito no local

Redação 04 de Abril de 2021

Segurança

Motorista alcoolizado é preso após bater em veículo na rotatória da Alberto Craveiro

A mulher no carro atingido precisou ser socorrida para o Instituto Dr. José Frota (IJF)

Redação 09 de Janeiro de 2021

Metro

Monjas tentam apagar fogo em vegetação no Dias Macedo

Com baldes e mangueiras, religiosas tentaram controlar o fogo em terreno

Paulo Sadat 07 de Janeiro de 2021

Metro

Viaduto da avenida Alberto Craveiro tem trecho liberado no sentido Castelão-Aldeota

Em obra, a via tem previsão de entrega para o mês de setembro

Redação 19 de Agosto de 2020

Metro

Helicóptero pousa na Av. Alberto Craveiro e resgata ferido em atropelamento

Médico da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) passava pelo local e prestou primeiros socorros

Redação 05 de Agosto de 2020

Segurança

Sete são presos suspeitos de participar de 20 homicídios entre fevereiro e junho em Fortaleza

As prisões aconteceram nos bairros Dias Macedo e São Miguel

Redação 20 de Julho de 2020
