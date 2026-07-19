Bolão de Fortaleza ganha R$ 118 mil na quina da Mega-Sena

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Um bolão de Fortaleza acertou cinco dezenas do concurso 3033 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (19), e levou o prêmio de R$118.566,50.

O palpite vencedor, feito na Loteria Aldeota, será dividido entre 17 cotas, com cerca de 6.974,5 para cada participante.

A Capital também registrou uma aposta simples que acertou as mesmas dezenas e faturou R$59.283,30. Ao todo, 64 apostas do Ceará levaram alguma quantia neste concurso.

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Prêmio acumulou

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 42 milhões para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (21).

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) da terça, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

Resumo dos ganhadores deste domingo (19):

6 acertos: não houve ganhadores;

5 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 59.283,30;

4 acertos: 3.918 apostas ganhadoras, R$ 1.145,28.

Confira o resultado:

23 - 58 - 55 - 18 - 21 - 43

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha — quando o sistema escolhe os números para você — ou com a Teimosinha, quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 560 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 370 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil .