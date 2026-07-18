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Saiba como apostar na Mega-Sena deste domingo (19/07); prêmio é de R$ 35 milhões

Data dos finais de semana foi alterada pela Caixa Econômica Federal.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
18 de Julho de 2026 - 14:59
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Legenda: Apesar da mudança no calendário, as regras dos concursos continuam as mesmas.
Foto: Wilson Dias / Agência Brasil.
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A Mega-Sena pode pagar até R$ 35 milhões neste domingo (19/07). as apostas podem ser registradas até as 22h deste sábado (18).

Comumente realizadas aos sábados, Mega-Sena, Loteria Federal, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária passam a ser sorteados aos domingos, às 11h.

A mudança foi anunciada pela Caixa Econômica Federal, nessa sexta-feira (17). Os bolões seguirão disponíveis nos canais eletrônicos da Caixa até 15 minutos antes do início de cada sorteio.

A mudança afeta os sorteios da semana?

Não, a mudança é referente apenas aos sorteios realizados aos fins de semana, mudando os concursos do sábado para o domingo. A tradicional Mega-Sena da quarta-feira continua em vigor neste dia, assim como os demais dias das outras loterias.

Segundo a Caixa, embora o calendário dos concursos tenha mudado, as regras das modalidades, os valores das apostas e as probabilidades de premiação permanecem as mesmas.

Os sorteios continuam sendo transmitidos ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

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Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados.

Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

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