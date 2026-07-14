Duas apostas simples de Fortaleza acertam 15 números da Lotofácil e levam R$ 473 mil cada

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Duas apostas simples feitas em Fortaleza acertaram as 15 dezenas do concurso 3734 da Lotofácil, ocorrido nesta segunda-feira (13), e cada uma levará o prêmio de R$ 473.309,60.

Os dois jogos foram registrados por canais eletrônicos. O prêmio total da Lotofácil 3734 era de R$ 2 milhões.

Outra aposta simples feita em Campinas (SP) também acertou os 15 números sorteados e levará a mesma quantia.

RESULTADO DA LOTOFÁCIL

Os números sorteados foram:

22 - 03 - 08 - 05 - 17 - 15 - 12 - 13 - 25 - 10 - 02 - 16 - 19 - 14 - 23

Outras apostas premiadas

Além das três apostas vencedoras, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram 14, 13 ou 12 dezenas.

14 acertos: 453 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 938,90;

13 acertos: 12.244 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 35,00 para cada;

12 acertos: 129.770 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 14.00.

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