Tele Sena: confira o resultado deste domingo (12/07)

O SBT divulga neste domingo (12) o resultado da Tele Sena Semanal de número 112. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 200 mil, enquanto a segunda oferece um valor de R$ 1 milhão.

A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil. No total, mais de um milhão em prêmios foram sorteados nesta semana.

Veja o resultado:

O resultado da primeira e segunda rodada, além do giro da semana, serão publicados aqui logo após o sorteio.

GIRO DA SEMANA

1º SORTEIO (R$ 100) : XXX

2º SORTEIO (R$ 500) : XXX

3º SORTEIO (R$ 1 mil) : XXX

4º SORTEIO (R$ 10 mil): XXX

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: