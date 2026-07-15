Resultado Dia de Sorte 1246 de hoje, 15/07; prêmio é de R$ 1,7 milhão

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 1246, o Dia de Sorte vai sortear um valor de R$ 1,7 milhão. Se quiser acompanhar, o sorteio vai acontecer às 21h desta terça-feira pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é no valor de R$ 2,00.

Resultado Dia de Sorte concurso 1246

Resultado será inserido nesta página após sorteio do concurso pela Caixa Econômica Federal.

Como jogar no Dia de Sorte?

Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos Aposta mínima: R$2,00 - 7 números Faixas de premiação 7 acertos 6 acertos 5 acertos 4 acertos Mês de Sorte 7 (aposta simples) 2.629.575 15.652 453 37 12 8 (8 apostas) 328.696 4.083 185 21 12 9 (36 apostas) 73.043 1.422 90 13 12 10 (120 apostas) 21.913 596 49 9 12 11 (330 apostas) 7.968 284 29 6 12 12 (792 apostas) 3.320 149 19 5 12 13 (1.716 apostas) 1.532 85 13 4 12 14 (3.432 apostas) 766 51 9 3 12 15 (6.435 apostas) 408 32 7 3 12

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Possuir um CPF;

Ter um e-mail;

Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br

Informe os seus dados pessoais;

Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;

Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 560 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 370 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil .