Aposta de Fortaleza acerta quina da Mega-Sena e leva R$ 59 mil

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Uma aposta de Fortaleza acertou cinco dezenas do concurso 3028 da Mega-Sena, sorteado nessa terça-feira (7), e levou o prêmio de R$ 59.423,58.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta simples foi registrada pela internet, com 7 números marcados, e contou com dois prêmios por faixa.

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Resultado da Mega-Sena 3028

Os números sorteados foram: 02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56​.

Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (9).

Outras apostas premiadas

Além da aposta cearense, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram cinco ou quatro dezenas.

cinco acertos: 61 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 29.711,79 cada;

quatro acertos: 4.012 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 744,64 para cada.

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