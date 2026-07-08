Aposta de Fortaleza acerta quina da Mega-Sena e leva R$ 59 mil

Uma aposta de Fortaleza acertou cinco dezenas do concurso 3028 da Mega-Sena, sorteado nessa terça-feira (7), e levou o prêmio de R$ 59.423,58.
Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta simples foi registrada pela internet, com 7 números marcados, e contou com dois prêmios por faixa.
Resultado da Mega-Sena 3028
Os números sorteados foram: 02 - 10 - 11 - 25 - 51 - 56.
Segundo a Caixa Econômica Federal, nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio, que será realizado nesta quinta-feira (9).
Outras apostas premiadas
Além da aposta cearense, o concurso distribuiu valores para apostadores que acertaram cinco ou quatro dezenas.
- cinco acertos: 61 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 29.711,79 cada;
- quatro acertos: 4.012 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 744,64 para cada.
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