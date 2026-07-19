Tele Sena: confira o resultado deste domingo (19/07)

O SBT divulga neste domingo (12) o resultado da Tele Sena Semanal de número 113. A primeira rodada oferece um prêmio de R$ 100 mil, enquanto a segunda oferece um valor de R$ 300 mil.

A Tele Sena conta ainda com o "Giro da Semana" que oferece premiações que variam de R$ 100 até R$ 1 mil.

No total, mais de um milhão em prêmios foram sorteados nesta semana.

Veja o resultado:

1ª rodada: 01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 23 - 24

2ª rodada: 01 - 03 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25

GIRO DA SEMANA

1º SORTEIO (R$ 100) : 206

2º SORTEIO (R$ 500) : 2138

3º SORTEIO (R$ 1 mil) : 18547

4º SORTEIO (R$ 10 mil): 08039

Como apostar pela Internet?

Quem quiser apostar pode comprar a sua Tele Sena pelo site oficial do produto por meio do cartão de crédito.

Os títulos comprados dessa forma são automaticamente identificados com os seus dados e podem ser acessados na página "Minhas Tele Senas".

Como funcionam os sorteios

Confira algumas das divisões dos sorteios da Tele Sena: