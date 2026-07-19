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Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6084, deste domingo (19/07)

Saiba como participar do sorteio da Loteria Federal

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 11:30 (Atualizado às 11:57)
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:
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A Loteria Federal de concurso 6084 vai ser sorteada neste domingo (19/07) a partir das 11h (horário de Brasília), e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Devido a suspensão temporária da modalidade, não há comercialização de bilhetes e nem prêmios distribuídos aos vencedores.

Resultado da Loteria Federal 6084 de hoje

  • 1º sorteio: 17667
  • 2º sorteio: 39675
  • 3º sorteio: 33914
  • 4º sorteio: 01743
  • 5º sorteio: 36446

Como jogar na Loteria Federal

Para apostar, é preciso escolher um bilhete exposto na casa lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. No momento da compra, é escolhido o número impresso no bilhete que quer concorrer.

Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que for adquirida.

O prêmio é concedido a quem acertar:

  • Um dos cinco números sorteados para os prêmios principais;
  • A milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais;
  • Bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a uma das 3 (três) dezenas anteriores ou das 3 dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior;
  • A unidade do primeiro prêmio.

Qual dia e que horas sai o resultado do sorteio da Loteria Federal

Os sorteios das extrações da Loteria Federal são realizados às quartas e aos sábados, com prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 560 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 370 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil .

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