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Resultado da Timemania 2417 de hoje, 19/07; prêmio é de R$ 4,2 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 11:09 (Atualizado às 11:14)
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:
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No concurso 2417, a Timemania vai sortear um valor de R$ 4,2 milhões. Você pode acompanhar o sorteio pela Caixa Econômica Federal a partir das 11h de hoje domingo, 19/07. Para participar, o valor mínimo é de R$ 3,50.

Resultado Timemania concurso 2417

  • 56 - 72 - 51 - 80 - 12 - 08 - 75
  • Time do coração: Aparecidence/GO

Como jogar na Timemania?

Para participar, é preciso escolher dez números e um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteados sete números e um Time de Coração. Com três a sete acertos, ou o acerto de um Time do Coração, você vence.

Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 2 ou 4 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar a Timemania variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$3,50 - 10 números

Faixas Quantidade de acertos Probabilidade de acerto (1 em)
7 números 26.472.637
6 números 216.103
5 números 5.220
4 números 276
3 números 29
Time do Coração Um clube de futebol 80

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site: www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 560 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 370 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil .

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