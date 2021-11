Wellington Paulista completa três meses sem gols e vive maior jejum desde que chegou ao Fortaleza

O Fortaleza segue criando oportunidades e tendo alto número de finalizações no Campeonato Brasileiro. Porém, um atacante em específico não vive bom momento. O centroavante Wellington Paulista completou três meses sem marcar e vive seu pior jejum de gols desde que chegou ao Pici.

O último gol anotado por WP9 foi no dia 4 de agosto, na vitória por 1 a 0 sobre o CRB, em Alagoas, em jogo que sacramentou a classificação leonina às quartas de final Copa do Brasil. Desde então, são exatamente 93 dias sem balançar as redes adversárias.

Pela Série A, faz ainda mais tempo que o camisa 9 não marca nenhum gol. O último foi em 14 de junho, na vitória por 1 a 0 sobre o Sport, na Arena Castelão, cobrando pênalti. Aliás, o desempenho de WP9 na Série A 2021 não é bom, já que ele marcou apenas dois gols em toda a competição (o outro foi na goleada por 5 a 1 sobre o Internacional).

Apesar do longo jejum, o experiente atacante, de 37 anos, segue entre os principais artilheiros do Fortaleza na temporada. Ele tem 11 gols e está empatado com Yago Pikachu, atrás apenas de David e Robson, que possuem 13 cada.

Wellington Paulista terá o desafio de encerrar esta 'seca' de gols neste sábado (6), às 17 horas, quando o Fortaleza entrará em campo para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo.