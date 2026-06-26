Rayan revela pedido de Ancelotti, celebra sonho na Copa do Mundo e projeta duelo contra o Japão

Jogador mais jovem da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, Rayan falou sobre o sonho de disputar o Mundial. Aos 19 anos, o atleta estreou como titular na vitória contra a Escócia, na última rodada do Grupo C pela fase de grupos. O atleta falou do foco na marcação pedido por Ancelotti, do sonho de disputar a maior competição de futebol do mundo e projetou o duelo diante do Japão.

"Acho que a minha parte defensiva, que venho evoluindo nessa parte desde o ano passado. Ele (Ancelotti) pede para a gente marcar primeiro e depois jogar. Acho que essa parte é muito importante para a gente, que está mais na frente, perto do gol. Consegui dar um bote ali no zagueiro da Escócia e saiu o primeiro gol do Vini. Acho que é isso. É continuar trabalhando durante a semana que, contra o Japão, vai dar certo também", afirmou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (22).

"Rapaz... Te falar que eu não sei qual o jogador mais perigoso deles não. Só olhando vídeo mesmo. Mas sei que é uma equipe muito qualificada, chega muito forte. Mas vamos trabalhar durante a semana para dar nosso melhor e sair com a vitória", completou.

O Brasil volta a campo na segunda-feira (29), a partir das 14h (de Brasília), no Estádio de Houston. O atleta tem crescido nos jogos e agradado ao técnico Carlo Ancelotti.

"Estou vivendo um sonho de estar aqui na Copa do Mundo. 19 anos de idade. Entrei no aquecimento ali olhando para o estádio, relembrando os momentos que já passei. Entrar no campo ali, pela primeira vez como titular. A gente sabe do sofrimento que já passou. Sentimento de muito orgulho de estar aqui com a Seleção Brasileira, representando meu país. É entrar em campo, que as coisas vão fluir naturalmente", finalizou.