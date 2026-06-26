Técnico do Japão projeta confronto com Brasil na Copa do Mundo: '50% a 50%'

O técnico Hajime Moriyasu, do Japão, falou que a seleção asiática tem uma possibilidade real de vencer o Brasil e avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Na avaliação do comandante, é um jogo com 50% de chance para cada - os países se enfrentam na etapa 16 avos.

“Teremos esse jogo contra o Brasil, com 50% a 50%. No último jogo com o Brasil demonstramos que temos nossas qualidades e somos um time com possibilidades. Respeitamos enormemente o Brasil, sabemos o que pode acontecer, mas está claro que nós também temos possibilidade de vencer". Técnico do Japão Hajime Moriyasu

Em outubro de 2025, durante amistoso visando o Mundial, os japoneses venceram a Seleção Brasileira por 3 a 2, em Tóquio. Essa foi a única vitória da equipe oriental na história do confronto.

No retrospecto, no entanto, o Brasil é amplo favorito, acumulando 11 vitórias e um empate no duelo. No último encontro, inclusive, o técnico italiano Carlo Ancelotti utilizou uma escalação alternativa. O novo embate, pela primeira vez em um mata-mata da Copa, será segunda (29), às 14h, nos EUA.

Momento do Japão

Legenda: Em alta, a seleção do Japão acumula 10 jogos de invencibilidade Foto: AFP

A seleção japonesa vive grande fase, acumulando 10 jogos de invencibilidade. A última derrota foi no dia 9 de setembro de 2025, quando foi superada pelos EUA por 2 a 0 em amistoso antes da Copa.

No Mundial, terminou na vice-liderança do Grupo F, com cinco pontos somados. A equipe goleou a Tunísia por 4 a 0, além de empates com a Holanda (2x2) e com a Suécia (1x1). Até o momento, é a única seleção asiática classificada para o mata-mata do torneio, quando encara a Seleção Brasileira.