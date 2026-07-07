Pedro Henrique é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

O atacante assinou com o Leão após deixar o Ceará

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
07 de Julho de 2026 - 14:20 (Atualizado às 14:27)
capa da noticia
Legenda: Pedro Henrique está apto para estrear pelo Fortaleza na Série B
Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

O atacante Pedro Henrique está liberado para estrear pelo Fortaleza. O jogador foi regularizado, nesta terça-feira (7), no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já pode atuar pelo time cearense na Série B do Brasileiro.

Livre no mercado após rescindir contrato com o Ceará, o atleta de 36 anos assinou com o Leão até o fim de 2027. A regularização ocorre justamente na abertura da janela de transferências, que segue disponível até o dia 17 de julho para as novas transferências.

Em processo de integração do elenco, Pedro Henrique já participa das atividades sob o comando de Thiago Carpini. A estreia pode ocorrer no domingo (12), quando a equipe encara o Atlético-GO, às 18h, no estádio Antônio Aciolly/GO, pela 17ª rodada da Série B.

Mais reforços

Pedro Henrique foi o primeiro reforço anunciado pelo Fortaleza para a sequência da Série B, mas não deve ser o único. O clube ainda busca contratações pontuais na janela.

No momento, tem a expectativa de regularizar também o zagueiro Neris, do Vitória-BA. O defensor foi cedido por empréstimo ao clube cearense até o fim da temporada.

Além disso, também busca um centroavante, com Tiquinho Soares sendo um dos alvos. A comissão técnica também avalia a chegada de um meia com a iminente saída de Pochettino, que está em negociação avançada para ser emprestado ao Vitória-BA.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/fortaleza esporte clube Esportes/futebol Esportes/mercado da bola Esportes/brasileirão série b

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Atacante do Egito se chama Zico em homenagem ao ídolo do Flamengo
Jogada

Atacante do Egito se chama Zico em homenagem ao ídolo do Flamengo

Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf marcou gols no Brasil e na Argentina

Alexandre Mota

Há 5 minutos

Imagem da notícia Messi lidera reação, Argentina vence o Egito de virada e avança na Copa do Mundo 2026
Jogada

Messi lidera reação, Argentina vence o Egito de virada e avança na Copa do Mundo 2026

Atuais campeões venceram os egípcios por 3 a 2

Crisneive Silveira

Há 20 minutos

Imagem da notícia Série B: CBF detalha tabela da 19ª à 24ª rodada; confira os jogos de Ceará e Fortaleza
Jogada

Série B: CBF detalha tabela da 19ª à 24ª rodada; confira os jogos de Ceará e Fortaleza

Entidade definiu dias e horários das partidas da dupla cearense após a final da Copa do Mundo, marcada para 17 de julho

Liuê Góis

Há 1 hora

Imagem da notícia Pedro Henrique é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza
Jogada

Pedro Henrique é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

O atacante assinou com o Leão após deixar o Ceará

Alexandre Mota

Há 1 hora

Imagem da notícia Pai de Neymar posta carta aberta para o filho com um pedido: 'Não pare de jogar futebol'
Jogada

Pai de Neymar posta carta aberta para o filho com um pedido: 'Não pare de jogar futebol'

O pai e empresário do atleta se mostrou emotivo e esperançoso com a continuidade da carreira do filho

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Ceará negocia contratação de volante Giovanni Pavani, do Remo
Jogada

Ceará negocia contratação de volante Giovanni Pavani, do Remo

O meio-campo já trabalhou com Daniel Paulista

Alexandre Mota e Daniel Farias

Há 1 hora