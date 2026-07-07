Pedro Henrique é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

O atacante Pedro Henrique está liberado para estrear pelo Fortaleza. O jogador foi regularizado, nesta terça-feira (7), no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e já pode atuar pelo time cearense na Série B do Brasileiro.

Livre no mercado após rescindir contrato com o Ceará, o atleta de 36 anos assinou com o Leão até o fim de 2027. A regularização ocorre justamente na abertura da janela de transferências, que segue disponível até o dia 17 de julho para as novas transferências.

Em processo de integração do elenco, Pedro Henrique já participa das atividades sob o comando de Thiago Carpini. A estreia pode ocorrer no domingo (12), quando a equipe encara o Atlético-GO, às 18h, no estádio Antônio Aciolly/GO, pela 17ª rodada da Série B.

Mais reforços

Pedro Henrique foi o primeiro reforço anunciado pelo Fortaleza para a sequência da Série B, mas não deve ser o único. O clube ainda busca contratações pontuais na janela.

No momento, tem a expectativa de regularizar também o zagueiro Neris, do Vitória-BA. O defensor foi cedido por empréstimo ao clube cearense até o fim da temporada.

Além disso, também busca um centroavante, com Tiquinho Soares sendo um dos alvos. A comissão técnica também avalia a chegada de um meia com a iminente saída de Pochettino, que está em negociação avançada para ser emprestado ao Vitória-BA.