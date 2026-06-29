CBF abre janela extraordinária para clubes das Séries B e C; Veja período para contratações

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abriu uma janela extraordinária de transferências para clubes das Séries B e C do Campeonato Brasileiro. O período de registros vai de 6 a 17 de julho de 2026, antecipando a data original, que era 20 de julho. Assim, Assim, Fortaleza e Ceará na Série B, e Floresta na Série B, podem registrar reforços já à partir do dia 6.

A medida expande somente ao jogadores que já atuam em qualquer campeonato e liga do futebol brasileiro.

"Excepcionalmente, em razão do encerramento de diversas competições estaduais de divisões inferiores no primeiro semestre, assim como da relevância da matéria para os atletas profissionais envolvidos e para a adequada organização esportiva dos clubes, fica autorizada a movimentação doméstica de atletas profissionais no período", disse a nota da CBF.

A medida vale exclusivamente para transferências nacionais, ou seja, jogadores que já atuam no Brasil. A CBF comunicou a decisão às federações estaduais por meio de ofício e justificou a antecipação com base no calendário das divisões inferiores estaduais.