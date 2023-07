Neymar processa humorista que usa filtro para se parecer com ele; veja detalhes

Neymar está processando o humorista Luciano Alef, que tem usado um filtro para ficar parecido com o jogador da seleção brasileira. No processo, o astro da amarelinha quer que ele exclua um vídeo onde ironiza o pedido de desculpas feito pelo jogador para Bruna Biancardi, companheira do atleta.

No Twitter, o humorista usa o nome "Neymar Brasileiro." Foi lá onde postou a foto da notificação judicial recebida. O documento diz que vários vídeos "são prejudiciais à imagem do atleta por seu tom irônico e jocoso."Luciano fez um vídeo para pedir desculpa.

"Fui, sim, procurado pela equipe jurídica do Neymar. Ele está me processando, pedindo para apagar os vídeos e parar com os conteúdos. Fico muito triste porque o meu sonho sempre foi conhecer o Neymar. Eu não imaginava que ia ser em juízo. Errei, fui moleque. Peço perdão, mas quem me conhece sabe. hahaha Sempre quis falar isso", disse o humorista.