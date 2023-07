Neymar imita Gabigol, diz que torce para o Flamengo e rubro-negros reagem: 'Vem ser feliz'

Curtindo férias no Rio ao lado da namorada Bruna Biancardi, Neymar teve um fim de semana agitado. O craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain marcou presença no evento de pagode "Tardezinha", do cantor Thiaguinho, em Niterói, neste domingo, e deixou a torcida do Flamengo em polvorosa com seus comentários.

O camisa 10 do PSG foi flagrado em um dos camarotes do evento. Na mira das dezenas de câmeras de quem estava no local, o jogador imitou a comemoração do atacante Gabigol e causou frisson entre os torcedores. As imagens circularam nas redes sociais.

Em outro vídeo, Neymar autografou a camisa de uma pequena rubro-negra. "Eu sou Mengão também, tá?", disse o craque para a pequena fã.

Ao ouvir o comentário de Neymar para a filha, o pai da criança brincou com o atacante do PSG enquanto gravava o vídeo falando que o atleta jogaria no Vasco quando retornasse da Europa. O jogador entrou na brincadeira e reagiu ao comentário com uma cara debochada.

Torcida do Fla se anima

As interações com torcedores do Flamengo animaram os rubro-negros, que fizeram coro pela contratação do craque nas redes. "Neymar no Flamengo, o Rio de Janeiro iria parar, ‘bagulho’ ia ser tipo um carnaval fora de data", disse um flamenguista. "Não tem jeito. Ele quer jogar no Mengudo", disse outro.

Um torcedor compartilhou uma imagem do atacante vestindo uma camisa do Flamengo e fez o convite: "Vem ser feliz".Ele curte férias e ainda trata de sua recuperação. Neymar esteve recentemente em eventos esportivos fora do Brasil, como F-1 e finais da NBA.

Neymar deve continuar as próximas semanas no Brasil até a data de reapresentação no PSG. O jogador está praticamente recuperado de um problema no tornozelo direito e deve iniciar a pré-temporada junto com os companheiros. O brasileiro tem contrato com o clube francês até 2027 e uma transferência nesta janela de transferências foi cogitada, mas a iminente contratação do técnico espanhol Luis Enrique, com que o atacante trabalhou no Barcelona, deve segurar o jogador em Paris, mesmo contra a vontade da torcida.