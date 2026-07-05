Jogos da Copa do Mundo 2026 neste domingo (05/07): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (5).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo deste domingo (5):

Oitavas de final

Brasil x Noruega

Local: Nova Jersey

Nova Jersey Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Oitavas de final