Jogos da Copa do Mundo 2026 neste domingo (05/07): onde assistir e horário

Jogos da Copa do Mundo 2026 neste domingo (05/07): onde assistir e horário

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
05 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Kane decidiu para a Inglaterra contra a RD Congo
Foto: Odd ANDERSEN / AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (5).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo deste domingo (5):

Oitavas de final

  • Brasil x Noruega
  • Local: Nova Jersey
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Oitavas de final

  • México x Inglaterra
  • Local: Cidade do México
  • Horário: 21h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV
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