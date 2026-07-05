Guarani-SP x Floresta na Série C: veja onde assistir, horário e escalações

O Floresta volta a campo, neste sábado (4), para mais um desafio fora de casa pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Verdão da Vila Manoel Sátiro enfrenta o Guarani-SP, às 20h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

A equipe cearense ocupa a oitava colocação da competição, com 18 pontos, enquanto o Bugre lidera a Série C, com 22.

Apesar da liderança, o time campineiro chega pressionado após duas rodadas sem vencer e vê os concorrentes se aproximarem na tabela. Para o duelo, o técnico Elio Sizenando não poderá contar com o zagueiro Raphael Rodrigues, suspenso após ser expulso na última rodada. Em compensação, terá os retornos do volante Nathan Melo e do atacante Maranhão, que ficaram de fora da partida anterior.

O Lobo, por sua vez, aposta no bom desempenho como visitante para buscar mais um resultado positivo. O Lobo tem a sétima melhor campanha fora de casa, com duas vitórias em cinco partidas longe de seus domínios.

A equipe da Vila Manoel Sátiro chega embalada após vencer o Barra-SC por 2 a 1, e o técnico Leston Júnior não deve encontrar dificuldades para repetir a base do time que conquistou o triunfo na rodada passada.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Sportynet e Canal do Benja (Youtube)

PALPITES

inter@

Prováveis escalações

Guarani-SP

Caíque França; Ynaiã, Maurício Antônio, Rafel Donato e Renan Castro; Willian Farias, Carlos Eduardo, João Paulo e Isaque; Guilherme Cachoeira e Lucca.Técnico: Elio Sizenando.

Floresta

Dheimison; Eliandro, Valdo, Afonso, João Victor e Caique; Nonato, Buga e Garraty; Matheus Martins e João Celeri. Técnico: Leston Júnior.

FICHA TÉCNICA