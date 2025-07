Imprensa internacional exalta Hércules após gol decisivo no Mundial de Clubes

O gol decisivo de Hércules na vitória do Fluminense sobre o Al-Hilal por 2 a 1, nas quartas de final do Mundial de Clubes, rendeu ao jovem volante não apenas a classificação para a semifinal do torneio, mas também repercussão internacional. Três dos principais jornais esportivos da Europa — Diario AS (Espanha), Corriere dello Sport (Itália) e L’Équipe (França) — estamparam manchetes exaltando o protagonismo do camisa 35 tricolor.

Na Espanha, o Diario AS destacou em sua capa: “Bono sucumbe ante Hércules”, em referência ao goleiro marroquino do Al-Hilal e à força do volante brasileiro, que decidiu a partida no segundo tempo. O jornal tratou Hércules como o grande nome do duelo, ressaltando o impacto de sua entrada e a finalização precisa que garantiu a virada.

Na Itália, o Corriere dello Sport foi ainda mais direto ao relacionar a sequência de boas atuações do jogador: “Festa Fluminense, è semifinale: Hércules, dopo l’Inter, castiga anche Inzaghi. Al Hilal eliminato”, o que em tradução livre significa: “Festa do Fluminense, é semifinal: Hércules, depois da Inter, castiga também Inzaghi. Al-Hilal eliminado”. A publicação relembrou que o jogador já havia sido decisivo na vitória contra a Inter de Milão e voltou a ser protagonista agora, despachando mais um adversário.

Na França, o tradicional L’Équipe publicou: “Hércules, auteur du but décisif face à Al-Hilal” — “Hércules, autor do gol decisivo contra o Al-Hilal”. O jornal francês reforçou que o jogo foi equilibrado e destacou a atuação do volante como ponto de virada para o Fluminense, que agora enfrentará o vencedor de Palmeiras x Chelsea na semifinal.

Com apenas 24 anos, Hércules ganhou espaço nos holofotes do futebol mundial com atuações cirúrgicas e gols decisivos. Em um torneio marcado por estrelas internacionais, foi o jovem volante do Fluminense quem chamou a atenção da imprensa europeia, que passou a tratar seu nome com destaque e respeito. O Mundial ainda não acabou, mas para Hércules, o reconhecimento global já começou.