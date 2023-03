Goleiros são proibidos de distrair cobradores em cobranças de pênalti; entenda

Goleiros serão proibidos de fazer gestos, falas ou ações que, de alguma forma, atrapalhem os cobradores em cobranças de pênaltis em partidas profissionais de futebol. A medida foi tomada pelo Conselho da Associação Internacional de Futebol (IFAB) e divulgada nesta quarta-feira (1º). A nova regra passa a valer em julho de 2023.

A discussão acerca desse tema ganhou força durante a Copa do Mundo do Catar, no final de 2022. O jogador que foi símbolo dessa questão foi o goleiro da seleção da Argentina, Emiliano Martínez. O jogador, que foi eleito o melhor goleiro de 2022 pela Fifa, tinha o costume de agir dessa forma nas penalidades.

O Conselho da Associação Internacional de Futebol (IFAB) é justamente o órgão responsável por determinar as regras da prática do futebol profissional em todo o mundo. A expectativa é que o IFAB divulgue até julho uma lista dos comportamentos permitidos e os comportamentos proibidos aos goleiros nas cobranças de pênaltis, detalhando a regra.