Fortaleza é campeão da Eurocup Delfzijl Sub-13 | Jogada do Leão #03

O Fortaleza conquistou pela primeira vez na história a Eurocup Delfzijl Sub-13, disputada na Holanda em janeiro deste ano. A conquista foi após os jovens atletas vencerem por 4 a 2 a equipe do Bayern de Munique/ALE na grande final. O Tricolor de Aço participa da competição desde 2019, na qual chegou duas vezes às quartas de final (2019 e 2023); duas vezes nas semifinais (2020 e 2023), terminou em 2024 na terceira colocação, e em 2025, foi campeão da competição. Nos anos de 2021 e 2022 não tiveram o campeonato. O futebol de base tem relevância no crescimento profissional de todos os atletas. Para o Laion, as conquistas surgem quando o Fortaleza recebe o Certificado de Clube Formador.

O terceiro episódio do Jogada do Leão, que tem apresentação de Fernanda Alves, conta com as participações de Erisson Matias, gerente das Categorias de Base, e William Júnior, treinador do Sub-13 na Holanda, coordenador do Futsal de Base e treinador do Sub-15 no campo.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Spotify.

