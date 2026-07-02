Endrick comenta sobre espaço na Seleção Brasileira e destaca apoio de Neymar

Atacante tem sido bastante pedido pela torcida

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
02 de Julho de 2026 - 20:35
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Legenda: Endrick, atacante da Seleção Brasileira.
Foto: Rafael Ribeiro / CBF
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Um dos talentos da Seleção Brasileira, Endrick falou em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (2), em Nova Jersey. O grupo comandado por Carlo Ancelotti se prepara para enfrentar a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jovem atleta falou da relação com Neymar, sobre as características como jogador e o espaço na equipe.

"No Lyon eu pude ajudar muito jogando de 9, pude jogar aberto na direita, fazer um falso 9 também. E o Mister (Ancelotti) sabe das minhas qualidades, minha características porque passamos um ano no Real e sempre estava treinando, aqui não é diferente. Ele sabe com o que posso contribuir, não só eu, Igor Thiago, Matheus Cunha. Ele não vai fazer o melhor para mim, para o Endrick, nem para o Matheus Cunha, vai fazer o melhor para a equipe", afirmou o atleta.

"Ele não tem medo, faz o que ele pensa, e as coisas acontecem. Parece que Deus olha para ele, ele é iluminado, porque tudo que o Carlo faz as coisas acontecem. Quando o Mister falar para eu fazer alguma coisa, não vou olhar para trás, só vou fazer o que ele me pedir", completou.

O jogador, que estava no Lyon e retornou ao Real Madrid, tem sido bastante pedido pela torcida brasileira. O atleta entrou contra Haiti, Escócia e Japão na Copa do Mundo. Ele fala da relação com Neymar, com quem costuma conversar. O camisa 10 é uma das grandes referências para a maioria dos atletas.

"Tenho uma relação muito boa com o Ney. A gente pode ficar brincando depois dos treinos e jogando cartas. Numa folga pude estar com ele, ele pôde falar comigo. É muito importante conversar com essas pessoas que são os capitães da Seleção. Não só o Ney, mas Marquinhos, Casão, Alisson. Estar com esses jogadores por perto e pegar experiência com eles é uma coisa maravilhosa", finalizou.

A Seleção Brasileira volta a campo no domingo (5), quando enfrenta a Noruega. O duelo terá início às 17h (de Brasília), no Estádio de Nova Jersey.

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