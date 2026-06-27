Com piora na saúde, Carlos Alberto Parreira respira com ajuda de aparelhos

Ex-técnico da seleção brasileira deve passar por cirurgia ainda neste sábado.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Junho de 2026 - 15:44
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Legenda: O ex-técnico da seleção brasileira trata um câncer desde 2023.
Foto: Reprodução.
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Internado desde o dia 16 de junho por conta de uma inflamação pulmonar, o ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 83, teve piora no estado de saúde.

Segundo o boletim do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, divulgado neste sábado (27), o tetracampeão precisou ser sedado e voltou a respirar com auxílio de aparelhos. As informações são do G1

A expectativa é que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico na via aérea superior ainda hoje. Não há previsão de alta para o ex-treinador. 

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Mesmo com o quadro complexo, o boletim também informou que Parreira está estável. 

Em 2023, ele foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin, câncer que agride o sistema de defesa do organismo. O ex-treinador do Brasil chegou a apresentar melhora no estado de saúdo em 2024, após quimioterapia, mas voltou a necessitar de tratamento oncológico após a retomada da doença. 

Relembre a carreira de Carlos Alberto Parreira

Além de ter comandado o Brasil na Copa do Mundo de 1994, quando a Seleção voltou a erguer a taça após 24 anos, Parreira também venceu Copa América (2004) e Copa das Confederações (2005). 

Ele fez parte da comissão técnica do Brasil no tricampeonato, em 1970, no México, como preparador físico. Já em 2013 foi coordenador técnico da seleção no título da Copa das Confederações. 

No futebol internacional, Parreira trabalhou nas seleções dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita e da da África do Sul. No brasileiro, liderou equipes como Fluminense, Corinthians e Internacional.

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