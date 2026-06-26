Muslera toma frango, é substituído no intervalo e Uruguai é eliminado pela Espanha

O Uruguai está eliminado da Copa do Mundo 2026. A seleção celeste perdeu para a Espanha por 1x0 no estádio Akron, em Guadalajara, no México, pela 3ª rodada do Grupo H da Copa do Mundo 2026. O gol da La 'Roja' foi marcado por Baena, aos 42 do 1º tempo, em falha do goleiro Muslera, que foi substituído no intervalo por Rochet.

Com o resultado, o Uruguai foi eliminado com apenas 2 pontos, na 3ª colocação, sendo a maior decepção da Copa do Mundo.

Já a Espanha, garantiu classificação na liderança, com 7 pontos e enfrentará o 2º colocado do Grupo J, ainda a ser definido.