Grupo H da Copa do Mundo 2026: Espanha e Cabo Verde avançam para 2ª Fase

As quatro seleções do Grupo H entraram em campo nesta sexta-feira (26) na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
A Espanha garantiu a liderança ao vencer o Uruguai por 1x0, eliminando a Celeste.
O resultado beneficiou a surpresa Cabo Verde, que empatou com a Arábia Saudita e garantiu vaga em 2º lugar, avançando pro mata-mata em sua 1ª Copa do Mundo.
A Espanha aguarda adversário que será o 2º colocado do Grupo J, enquanto Cabo Verde enfrentará a Argentina, 1ª colocada do Grupo J, no dia 3, em Miami, às 19 horas.
Uruguai 0x1 Espanha
No grupo mais imprevisível da Copa do Mundo, o Uruguai foi a decepção e acabou eliminado precocemente. A equipe celeste perdeu para a Espanha por 1x0 no estádio Akron, em Guadalajara, no México, pela 3ª rodada do Grupo H.
O gol da La 'Roja' foi marcado por Baena, aos 42 do 1º tempo, em falha do goleiro Muslera, que foi substituído no intervalo por Rochet.
Com o resultado, a Espanha garantiu classificação na liderança, com 7 pontos e enfrentará o 2º colocado do Grupo J, ainda a ser definido. Já o Uruguai, com apenas 2 pontos, foi eliminado.
Cabo Verde 0x0 Arábia Saudita
Cabo Verde fez história em sua 1ª participação em Copas do Mundo. A carismática seleção africana garantiu classificação para a 2ª Fase, ao empatar em 0x0 com a Arábia Saudita, em Houston, nos Estados Unidos.
A equipe do goleiro Vozinha se classificou na 2ª colocação do Grupo H com 3 pontos. A seleção caboverdeana empatou as 3 partidas - contra as campeãs Espanha e Uruguai - e nesta sexta-feira com os sauditas, que terminaram em 4º com apenas dois pontos, eliminados.
Na 2ª Fase, a primeira de mata-mata, enfrentará a Argentina, 1ª colocada do Grupo J, no dia 3, em Miami, às 19 horas.