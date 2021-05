Barcelona oficializa a contratação de Sergio Agüero

Sergio Agüero é o novo reforço do Barcelona para a temporada 2021-2022. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira (31) nas redes sociais do clube catalão. O atacante de 32 anos chega com contrato válido por duas temporadas, até o final da temporada 2022-2023, com multa rescisória estipulada em 100 milhões de euros (R$ 636 milhões).

O atacante realizou exames físicos e foi apresentado oficialmente no Camp Nou, além de conceder entrevista coletiva à imprensa e ao canal oficial do Barcelona.

Sergio Agüero Atacante do Barcelona "O Barcelona é o melhor clube do mundo", disse em entrevista à TV do Barcelona."

Apresentação sem público

Seguindo as recomendações para combater a pandemia da Covid-19, o Barcelona apresentou Sergio Agüero no Camp Nou sem a presença dos torcedores culés. Com a camisa do clube catalão, o atacante pousou para fotos frente à plataforma com seu apelido "Kun Agüero".

