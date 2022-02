Arthur Cabral fala de comparação com Adriano e diz que Fiorentina é caminho para jogar Copa do Mundo

Arthur Cabral foi apresentado na Fiorentina nesta quarta-feira (2), em coletiva de imprensa realizada na sede do clube, na cidade de Florença, na Itália. O centroavante de 23 anos é o mais novo reforço da equipe para a temporada de 2022. O atleta, que já vestiu a camisa do Ceará e do Palmeiras, saiu do Basel, time da Suíça, para novos voos na Liga Italiana. O paraibano fala de como o novo passo na carreira pode ajudar no sonho de jogar a Copa do Mundo pela Seleção, do ídolo Ronaldo e fala sobre a expectativa de que ele seja o “novo Adriano”.

“Quando há o interesse de uma equipe com a Fiorentina é algo que pesa bastante. É uma grande equipe e estou num grande projeto de disputar uma grande liga. E é o peso de sonhar em jogar a Copa do Mundo. Acredito que vai me projetar para chegar na Seleção Brasileira. Eu tenho esse sonho, acredito que possa estar lá, acredito que um grande ano aqui na Fiorentina possa me dar isso”, revelou o jogador.

Comparado a Adriano Imperador, ex-atleta que fez história com a camisa do Flamengo e também na Liga Italiana, defendendo diversos como a Internazionale, o Parma e a própria Fiorentina.

"Obrigada pela honra de me comparar ao grande jogador que foi o Adriano. Acredito sim que tneho caracteristicas que podem se assimilar ao que ele fez. Ele que constuiu uma grande historia aqui na liga italiana. Claro, devagarinho, do meu jeito, acredito que posso um dia realmente merecer ser comparado a tudo que ele fez em sua carreira", diz o at leta.

Bem humorado, ele diz que entende algumas coisas na língua italiana e acredita que logo vai dar entrevista sem precisar de tradutor. Para a adaptação, também conta com a ajuda de Igor, outro brasileiro que atua na Viola. Por estar focado em treinar e descansar, revela que ainda não teve tempo de conhecer a cidade. Mas não falta vontade.

Na última temporada pelo clube suíço, Arthur fez 27 gols e deu 8 assistências em 31 jogos. Ele revela não trabalhar com metas, mas que pensa em ajudar a equipe jogo a jogo. No clube, o centroavante chega para preencher a vaga do sérvio Dusan Vlahovic.

“Eu respeito muito tudo que fez o Vlahovic. Estou aqui pra buscar meu espaço, tô num novo clube, numa nova liga, tenho que me adaptar a tudo aqui diferente do que eu vivi na Suíça. Com isso, quero escrever meu nome aqui, com essa camisa. Diversos brasileiros já escreveram seu nome nessa liga. Do mesmo jeito quero escrever o meu.”

Alto, com bom porte físico e finalizador, Arthur vai bem perto do gol. O novo camisa 9 da equipe tem uma inspiração justa: Ronaldo Fenômeno. Lembrou que o acompanhou desde criança, inclusive nos campeonatos italianos. Sobre a responsabilidade de carregar o número, o atleta diz estar pronto e que não teve dúvida sobre ida ao clube. Também cita a briga pela titularidade.

“Creio que me prepararei a vida toda para esse momento, um número tão simbólico. É uma decisão de vestir uma grande camisa, de representar um grande clube. Então, não tive dúvida. É uma liga que acompanho desde criança e sempre tive curiosidade e vontade de jogar aqui e, graças a Deus, tô realizando. E acredito que a concorrência pela posição só vai ajudar a Fiorentina.”

Sobre as diferenças entre os campeonatos disputados pelo Basel, na Suíça, e o novo desafio na Série A italiana, o atacante conta que o desafio é grande, mas tem buscado se encaixar e ouvir o técnico Vincenzo Italiano.

“Estou me adaptando ao que pede o treinador, a liga, às características do grupo. Estou conhecendo os novos jogadores, os adversários. Acredito que isso é um processo. A cada treino eu vou estar mais preparado e mais habituado a responder melhor ao que o treinador precisa dentro de campo. Não cheguei a ter uma conversa sobre jogar em outra posição ou com outro jogador das mesmas características que eu”, conta.

Confira entrevista completa:

