Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (22/6)

A Lua ainda em Touro forma conjunção com Vênus e aspectos harmoniosos com os Nodos Lunares, nos convidando a valorizar o que é simples, estável e verdadeiro. Porém, a quadratura entre Sol e Saturno pode pesar no peito — trazendo a sensação de cobrança, bloqueios emocionais ou responsabilidades demais.

A lição do dia: amadurecer também é parar de responsabilizar os outros pelas suas dores. Assuma seu papel com leveza, se permita ser ajudado, e descomplique onde estiver difícil demais. Ser adulto é também aprender a acolher a própria vulnerabilidade.



Dica do dia:

Descomplique. Se algo está pesado, veja se você não está tentando carregar o que não é só seu. Às vezes, maturidade é reconhecer que não dá para resolver tudo — e tudo bem. Peça ajuda, coloque limites, abrace sua humanidade. A vida fica mais leve quando você para de lutar contra o que sente.

Signo de Escorpião hoje

Hoje é dia de maturar relações e rever dinâmicas. A vida está te mostrando quem soma e quem pesa — escute. A Lua em Touro te convida a investir em parcerias que trazem paz, não confusão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.