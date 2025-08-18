Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

TV Globo exibe Noiva em Fuga na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira, 18/8

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira, 18/8 traz uma das superproduções dos astros do cinema Julia Roberts e Richard Gere

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto de cena do filme noiva em fuga com Julia Roberts e Richard Gere
Legenda: Julia Roberts e Richard Gere estrelam o filme Noiva em Fuga
Foto: Divulgação

Nesta segunda-feira (18), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Noiva em Fuga", uma das superproduções dos astros do cinema Julia Roberts e Richard Gere.

A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 14:45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de Noiva em Fuga que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Ike Graham dá à Maggie Carpenter o apelido de "Noiva em Fuga", porque ela já deixou três noivos esperando no altar. No entanto, após os fatos serem expostos, Ike vai para a cidade natal de Maggie para salvar sua reputação e fazer um relatório sobre o seu quarto casamento, do qual ele está convencido que ela irá fugir de novo. Apesar de estar no local para uma missão, Ike se apaixona pela bela destruidora de corações.

Veja também

teaser image
Zoeira

Gilberto Gil dedica 'Drão' à Preta Gil em primeiro show após morte da filha

teaser image
Zoeira

Cid Moreira: Perícia aponta suposta falsificação de assinaturas no testamento do locutor

Conheça o elenco principal de Noiva em Fuga

A trama de Noiva em Fuga ganha vida por meio de um elenco que entrega atuação e emoção. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Héctor Elizondo, Rita Wilson

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Noiva em Fuga que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • "Noiva em Fuga" ficou em desenvolvimento por dez anos. Durante essa década de "preparação", estrelas como Geena Davis, Harrison Ford, Mel Gibson, Michael Douglas, Demi Moore, Sandra Bullock, Ellen DeGeneres e Ben Affleck estiveram envolvidas com o projeto, mas acabaram saindo;
  • Na cena em que Maggie (Julia Roberts) dirige pela cidade e encontra Ike (Richard Gere) tocando violão com os moradores, Gere está realmente tocando violão, e mais, ele mesmo compôs a melodia;
  • O primeiro nome do personagem de Gere no filme, Homer, é o mesmo nome do pai do ator na vida real, Homer Gere.

Assista ao trailer de Noiva em Fuga

Assista ao trailer de Noiva em Fuga e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

Assuntos Relacionados
foto de cena do filme noiva em fuga com Julia Roberts e Richard Gere
Zoeira

TV Globo exibe Noiva em Fuga na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira, 18/8

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira, 18/8 traz uma das superproduções dos astros do cinema Julia Roberts e Richard Gere

A. Seraphim
Há 19 minutos
Rodrigo Santoro deu entrevista ao Fantástico
Zoeira

Rodrigo Santoro explica por que não mostra o rosto das filhas

Prestes a completar 50 anos, o ator deu uma entrevista ao "Fantástico"

Redação
Há 43 minutos
Ator Lázaro Ramos vai interpretar seu 1º vilão em novelas
Zoeira

Lázaro Ramos estreia como vilão em nova novela das 18h da Globo

Ator será o antagonista de “A Nobreza do Amor”, trama ambientada em reino africano fictício e com estreia prevista para 2026

Redação
Há 1 hora
Foto de Hytalo Santos sendo preso
Zoeira

Hytalo Santos pagava até R$ 3 mil por mês a pais de adolescentes

Jovens moravam com o influenciador e faltavam aula para gravar conteúdos para as redes sociais

Redação
Há 1 hora
Gilberto Gil durante show em São Paulo
Zoeira

Gilberto Gil dedica 'Drão' à Preta Gil em primeiro show após morte da filha

Apresentação aconteceu na noite desse domingo (17) no Auditório Ibirapuera, em São Paulo

Redação
Há 1 hora
Fernanda Torres publicou uma foto ao lado da sogra
Zoeira

Fernanda Torres lamenta a morte da sogra Irina Popow, sobrevivente da Segunda Guerra

Atriz prestou homenagem à mãe de Andrucha Waddington, ucraniana que narrou sua trajetória de superação no livro “Adeus, Stalin”

Redação
18 de Agosto de 2025
Raquel Gil é neta do apresentador Raul Gil
Zoeira

Neta de Raul Gil denuncia silêncio imposto por tio e expõe crise familiar

Raquel Gil disse ter recebido ordem extrajudicial que a impede, junto à mãe, de falar publicamente sobre a própria história

Redação
18 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

Influenciado por Alexandre, o arquiteto manda a filha ir embora do restaurante.

A. Seraphim
18 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

Clóvis diz a Candinho que Dita é apaixonada por ele.

A. Seraphim
18 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

Ricardo chantageia Jaques.

A. Seraphim
18 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

César sugere que Fátima interrompa a gravidez.

A. Seraphim
18 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (18)

Carlos fica apavorado ao saber que a avó está mal.

A. Seraphim
18 de Agosto de 2025
Mansão de influenciador Hytalo Santos, em João Pessoa (PB)
Zoeira

Em mansão de Hytalo Santos, adolescentes bebiam, faltavam aulas e uma delas até engravidou na casa

Em depoimento ao Ministério Público, uma ex-funcionária declarou que os ambientes da casa eram sujos

Redação
18 de Agosto de 2025
Imagem mostra influenciador Felca durante entrevista ao Fantástico
Zoeira

Felca expõe ameaças de morte recebidas após denúncia de 'adultização' de crianças

"Vou encontrar você na rua e vou te matar" e "você vai morrer" foram algumas das mensagens recebidas pelo youtuber

Redação
18 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (18/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
18 de Agosto de 2025