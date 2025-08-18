TV Globo exibe Noiva em Fuga na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira, 18/8

Nesta segunda-feira (18), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Noiva em Fuga", uma das superproduções dos astros do cinema Julia Roberts e Richard Gere.

A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 14:45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de Noiva em Fuga que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Ike Graham dá à Maggie Carpenter o apelido de "Noiva em Fuga", porque ela já deixou três noivos esperando no altar. No entanto, após os fatos serem expostos, Ike vai para a cidade natal de Maggie para salvar sua reputação e fazer um relatório sobre o seu quarto casamento, do qual ele está convencido que ela irá fugir de novo. Apesar de estar no local para uma missão, Ike se apaixona pela bela destruidora de corações.

Veja também Zoeira Gilberto Gil dedica 'Drão' à Preta Gil em primeiro show após morte da filha Zoeira Cid Moreira: Perícia aponta suposta falsificação de assinaturas no testamento do locutor

Conheça o elenco principal de Noiva em Fuga

A trama de Noiva em Fuga ganha vida por meio de um elenco que entrega atuação e emoção. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Héctor Elizondo, Rita Wilson

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Noiva em Fuga que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

"Noiva em Fuga" ficou em desenvolvimento por dez anos. Durante essa década de "preparação", estrelas como Geena Davis, Harrison Ford, Mel Gibson, Michael Douglas, Demi Moore, Sandra Bullock, Ellen DeGeneres e Ben Affleck estiveram envolvidas com o projeto, mas acabaram saindo;

Na cena em que Maggie (Julia Roberts) dirige pela cidade e encontra Ike (Richard Gere) tocando violão com os moradores, Gere está realmente tocando violão, e mais, ele mesmo compôs a melodia;

O primeiro nome do personagem de Gere no filme, Homer, é o mesmo nome do pai do ator na vida real, Homer Gere.

Assista ao trailer de Noiva em Fuga

Assista ao trailer de Noiva em Fuga e veja as principais cenas do filme antes de assistir: