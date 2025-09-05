Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (5)

A novela 'Vale Tudo' desta sexta-feira (5) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas, e é pedida em casamento novamente pelo marido.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta sexta-feira

Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas, e é pedida em casamento novamente pelo marido. Consuêlo flagra Aldeíde com André. Consuêlo acusa Aldeíde de pervertida. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com Aldeíde. Eugênio mostra a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman.

André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. Afonso diz que não vai seguir com o tratamento, e Solange tenta animá-lo. Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.