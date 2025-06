Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (23)

A novela 'A Viagem' desta segunda-feira (23) vai ao ar às 15:05, após 'História de Amor - Edição Especial'. Nesse capítulo, Na hora da cremação, surge a imagem de Alexandre, que, até então, não tinha se dado conta de sua morte.

Resumo completo de 'A Viagem' desta segunda-feira

Na hora da cremação, surge a imagem de Alexandre, que, até então, não tinha se dado conta de sua morte. Alberto diz a Estela que está apaixonado por ela. Fátima mostra a Cininha suas roupas do tempo de vedete. Alberto diz a Téo que, no episódio da morte de Alexandre, ele tem mais pena de Diná do que de Maroca. Raul lembra a Andrezza que o irmão morreu com ódio dele. Tibério conta a Alberto que seu protetor viu Alexandre no crematório. Téo decide não ir mais embora. Fátima foge do mascarado e perde sua caneta de ouro. Diná e Otávio se vêem próximo à locadora.

Alberto diz a Estela que está apaixonado e pede a ela que se divorcie. Téo diz à Diná, que apesar de tudo, ele não mudou de ideia em relação ao divórcio. Diná tenta dar uma bofetada em Otávio. Téo diz a Josefa que está decidido a ir embora. Diná vai até a casa de Otávio, mas não o encontra. Glória liga para o escritório de dele e avisa que Diná está a sua espera. Ele volta correndo para casa. Diná tenta dar uma bofetada em Otávio, mas ele a impede. O mascarado bate à porta da pensão, mas Cininha não deixa entrar. Fátima fica morta de medo. Otávio diz a Diná que Téo não foi feito para ela.

Otávio e Diná conversam sobre a sensação de já se conhecerem. Lisa apresenta Mauro a Carmem, que fica perturbada: ele foi seu ex-namorado. Alberto diz a Otávio que ele poderá viver seu amor por Diná em outras vidas. Diná contrata um detetive para seguir Téo. Estela conta para Diná que está namorando Alberto. Mauro procura Carmem na locadora. Diná vai até a casa do Mascarado e o convida para fazer propaganda de sua locadora. Téo sai sozinho para almoçar. Téo sai e o detetive contratado por Diná o segue. Otávio briga com Dudu sem motivos. Aristides liga para Diná para contar sobre o almoço de Téo.

Raul diz a Guiomar que as chances de Andrezza engravidar são mínimas. Bia não aceita a possibilidade de a mãe se casar novamente. Zeca convida Naná para sair, mas ela não aceita. Fátima reclama com Cininha que sua caneta sumiu. Téo leva Paty ao clube e acha estranho Diná não querer ir. Mauro chantageia Carmem. Tato vai buscar Naná em casa e Zeca fica irritado. Tato pede a Téo que Diná não vá mais a sua casa ofender o pai. Diná liga para Otávio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 15:05, na Rede Globo.