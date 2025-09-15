Diário do Nordeste
Flavia Saraiva assume namoro com filho do ex-jogador Túlio Maravilha

Medalhista olímpica e Tulinho foram vistos juntos durante o festival The Town, em São Paulo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Flavia Saraiva está namorando o influenciador Tulinho
Legenda: O novo romance da atleta é com o filho do ex-atacante Túlio Maravilha
Foto: Reprodução/Instagram

A ginasta Flavia Saraiva, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, está em um novo relacionamento. A atleta foi vista, na última sexta-feira (12), acompanhada do influenciador Tulinho Maravilha durante o festival The Town, em São Paulo.

Tulinho, cujo nome completo é Túlio Humberto Pereira Costa Filho, é filho do ex-atacante Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo. Assim como o pai, chegou a tentar uma carreira no futebol, passando por clubes como Vila Nova, Aparecida de Goiânia, Taboão da Serra e São Caetano. Também realizou testes em equipes como Botafogo, Vasco, Portuguesa e Oeste Barueri, mas acabou desistindo da carreira profissional em 2018.

Após deixar os gramados, Tulinho construiu uma trajetória de sucesso como influenciador digital. Hoje, mantém um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos, voltado principalmente para conteúdos sobre futebol. No Instagram, soma quase 1 milhão de seguidores, onde compartilha bastidores de sua rotina e interage com fãs.

Os rumores do relacionamento ganharam força após os dois surgirem abraçados em cliques nas redes sociais. Tulinho também deixou comentários carinhosos, com emojis de coração, em fotos de Flavia. 

Flavia Saraiva está namorando o influenciador Tulinho
Zoeira

Redação
Há 2 horas
